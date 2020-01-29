29 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Terzi yüksüğü 50 yıldır parmağında
- Malatya'da, babasının isteği üzerine başladığı terziliği yarım asırdır severek yapan 73 yaşındaki Muharrem Akkaya, 50 yıllık ütüsü, 40 yıllık dikiş makinesinden vazgeçemiyor - Muharrem Akkaya: - "Yaptığım işler bazen rüyalarıma giriyor. Prova yapıyorsun, ufak bir şey kafana takılıyor. Kafama takılan yeri rüyamda görüyorum"
Malatya'da yarım asırdır terzilik yapan 73 yaşındaki Muharrem Akkaya, ilk günkü heyecanla müşterilerine elbise dikmeye devam ediyor.
Babasının isteği üzerine 50 yıl önce parmağına yüksüğü takarak terziliğe başlayan Akkaya, ailesinin geçimini sağladığı işini severek yapıyor.
Sabah namazından sonra gittiği dükkanında müşterilerinin taleplerini en iyi şekilde karşılamaya çalışan Akkaya, 50 yıllık ütüsünden, 40 yıllık dikiş makinesinden ise vazgeçemiyor.
- "Sağlığım el verdiği sürece devam edeceğim"
Muharrem Akkaya, AA muhabirine, babasının, terzi olan asker arkadaşından etkilenerek, çocuklarının bu mesleği yapmasını istediğini söyledi.
Babasının yönlendirmesiyle mesleğe çırak olarak başladığını anlatan Akkaya, "Baba ne derse o oluyor. Hamdolsun şikayetçi olmadım, hem maddi hem manevi olarak. Terzilik güzel bir meslek. Bizim kuşaklarda iyi ustaların yanına genelde münevver insanlar gelirdi. Dükkan açtığımda Malatya'da belediye başkanları ve milletvekilleri, tanınan aileler müşterimizdi." ifadelerini kullandı.
Akkaya, 7 çocuğunu terzilikle büyüttüğünü, sağlığı el verdiği sürece mesleğine devam edeceğini belirtti.
Çocuklara bazen mesleğin zorluklarını anlattığını ifade eden Akkaya, "Sevmesek bu mesleği yapamayız." diye konuştu.
Akkaya, yaptığı işlerinin bazen rüyasına girdiğini dile getirerek, "Prova yapıyorsun, ufak bir şey kafana takılıyor. Kafama takılan yeri rüyamda görüyorum. Tekrar yaparmış gibi rüyalarıma giriyor." dedi.
Çıraklığı döneminde terziliğin daha kıymetli olduğunu, düzenlenen ilik açma yarışlarında kıyasıya rekabetin yaşandığını anlatan Akkaya, mesleğinin kutsal ve bereketli olduğuna inandığını sözlerine ekledi.
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