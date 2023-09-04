Tereddüt Çizgisi, Venedik Film Festivali'nde!
80. Uluslararası Venedik Film Festivali kapsamında Tereddüt Çizgisi (Hesitation Wound) filminin gösterimi gerçekleşti
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Bu yıl 30 Ağustos - 9 Eylül tarihlerinde 80'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali kapsamında Tereddüt Çizgisi (Hesitation Wound) filminin gösterimi yapıldı.
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Gösterim öncesi düzenlenen etkinliğe filmin yönetmeni Selman Nacar ile filmin oyuncuları katıldı.
(Selman Nacar)
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Selman Nacar'ın yazıp yönettiği Tereddüt Çizgisi'nin başrolünde Tülin Özen yer alırken kendisine Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak eşlik ediyor.
(Tülin Özen)
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Filmde Avukat Canan'ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikayesi anlatılıyor.
(Tülin Özen)
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80. Venedik Film Festivali, 9 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek ödül gecesi ve büyük ödül 'Altın Aslan'ın sahibini bulmasıyla sona erecek.
(Oğulcan Arman Uslu)
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(Erdem Şenocak)
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(Selman Nacar)
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(Selman Nacar)
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(Oğulcan Arman Uslu)
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