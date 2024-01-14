Terapistlerden öneriler: 2024'te ruh sağlığını güçlendirmenin 9 yolu

TEŞEKKÜR MEKTUBU YAZIN

Harvard tıp fakültesinde profesör olan psikiyatrist Robert Waldinger’a göre minnettar olmak, zihinsel sağlığın iyileştirilmesi de dahil olmak üzere birçok durumla bağlantılıdır bu yüzden Winch, yılda bir kez sizin üzerinizde büyük etkisi olduğunu fark etmemiş olabilecek, küçük bir şey yapan bir tanıdığınıza teşekkür mektubu yazmayı öneriyor. Bu yöntem sayesinde iki tarafın bağları güçleniyor ve anlık da olsa mutluluk hissediyorlar.