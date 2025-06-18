Teoman: Uyku saatim geçti eve gitmem lazım
Etiler'deki bir mekân çıkışında görüntülenen Teoman, gazetecilerin soruları karşısında "Arkadaşlar, benim uyku saatim geçti. Kusura bakmayın hemen eve gitmem gerekiyor bu gece konuşmasam olur mu?" ifadelerini kullandı
Giriş: 18.06.2025 - 14:46 Güncelleme: 18.06.2025 - 15:13
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Teoman, Etiler'deki bir mekânda gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.
Şarkıcı, çıkışta basın mensuplarının sorularını "Arkadaşlar, benim uyku saatim geçti. Kusura bakmayın hemen eve gitmem gerekiyor bu gece konuşmasam olur mu?" diyerek geri çevirdi. Hızla oradan ayrılan Teoman, evinin yolunu tuttu.
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