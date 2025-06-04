Teoman'dan aşk yorumu: 57 yaşında aşktan bahsetmek komik oluyor
Teoman, katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin aşk hayatıyla ilgili sorularına yanıt verdi
Giriş: 04.06.2025 - 21:04 Güncelleme: 04.06.2025 - 21:04
Ünlü şarkıcı Teoman, katıldığı bir etkinlikte gazetecilerle bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teoman, özel hayatı ve özellikle aşk hayatıyla ilgili sorular yöneltildi. Aşk hayatı hakkındaki sorular karşısında gülümseyen Teoman; "Ben artık 57 yaşındayım. Bu yaştan sonra insanın aşktan bahsetmesi biraz komik oluyor" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: DepoPhoto
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ