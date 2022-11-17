CEV Voleybol Kupası'nda deplasmanda 3-2 yendiği Belçika ekibi Caruur Volley Gent'i dün evinde 3-1 mağlup ederek 8'li finaller turuna yükselen Arkas Spor'un yeni rakibi İtalya temsilcisi Valsa Group Modena oldu. İtalya ekibi, deplasmanda 3-0 yendiği Finlandiya takımı Ford Levoranta Sastamala'yı iç sahada da 3-1 mağlup ederek tur atladı.

Arkas Spor, rakibiyle ilk maçı evinde rövanş mücadelesini ise deplasmanda oynanacak. İtalya ekibinde forma giyen Adis Lagumdzija, eski takımı Arkas Spor'a ve İzmir temsilcisinde forma giyen kardeşi Mirza Lagumdzija'ya rakip olacak.