TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI

Temmuz ayı kira artış oranı, Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli oldu.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti.

Kira artış oranına yüzde 25 sınırlaması getirilmeseydi Temmuz ayı içerisinde kira sözleşmesi yenilenecek olan vatandaşlar 12 aylık TÜFE ortalamasına göre %59,95 oranında artış yapacaktı.