Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Temmuz kira artış oranı hesaplama 2023 | Temmuz kira artış oranı zammı ne kadar, yüzde kaç oldu?

2023 Temmuz ayı kira artış oranı hesaplama: Kira artış sınırı uzatıldı mı?

Ev sahibi ve kiracılar, Temmuz ayı kira artış oranı için gözünü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan TEFE-TÜFE rakamlarına çevirdi. Bu kapsamda kira artışlarına karşı devreye alınan (yüzde 25) kira artış sınırının uzatılıp uzatılmayacağı araştırılmaya başlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yüzde 25 kira sınırı uygulamasına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. İşte 2023 Temmuz ayı kira artış oranı hesaplama ekranı...

Giriş: 05.07.2023 - 12:34 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Haziran ayı enflasyon rakamlarının 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanmasının ardından Temmuz ayı kira artış oranı netlik kazandı. Fahiş kira artışlarının önüne geçmek adına geçtiğimiz yıl devreye alınan yüzde 25 zam sınırlamasının devam edip etmeyeceği gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Peki, "2023 Temmuz kira artış sınırı uzatıldı mı, ne zaman bitecek?" İşte Temmuz ayı kira artış oranı...

  • TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI 

    Temmuz ayı kira artış oranı, Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli oldu. 

    TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti. 

    Kira artış oranına yüzde 25 sınırlaması getirilmeseydi Temmuz ayı içerisinde kira sözleşmesi yenilenecek olan vatandaşlar 12 aylık TÜFE ortalamasına göre %59,95 oranında artış yapacaktı. 

  • YÜZDE 25 KİRA SINIRI UZATILDI MI?

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yüzde 25 kira sınırı uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak." ifadelerini kullandı.

  • YÜZDE 25 KİRA SINIRI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK? 

    Yüzde 25 kira sınırına ilişkin yapılan açıklamaya göre kira artış oranında yüzde 25 zam sınırlaması 1 2024 yılı Temmuz  ayına kadar devam edecek.

  • TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

    KONUT ÖRNEK HESAP

    Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

    Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2023

    Girdiğiniz Artış Oranı: %25

    Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

    Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

    Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.