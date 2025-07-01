2025 Temmuz evde bakım maaşı ne zaman yatacak? e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşının Temmuz ödemeleri bekleniyor. Gözler Bakanlığa çevrilirken, Haziran ayında hak sahiplerine 5.4 milyar TL ödendiği biliniyor. Peki, Temmuz evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte, detaylar...
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10 bin 125 TL olarak uygulanan evde bakım maaşı her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Bu nedenle Temmuz ayı ödemelerin hesaba geçip geçmediği merak ediliyor. Peki, evde bakım maaşı Temmuz ödemeleri yattı mı, açıklama geldi mi? İşte, detaylar...
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2025 TEMMUZ AYIN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Evde bakım maaşı henüz yatmadı. Maaş her ayın 15'i ie 31'i arasında yatıyor.
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HAZİRAN AYINDA 5,4 MİLYAR TL ÖDENDİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırdıklarını bildirdi.
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E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI
Evde bakım maaşı alan hak sahipleri e-Devlet üzerinden maaşın yatıp yatmadığını sorgulayabilir.
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KİMLER EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLİR?
Engelli bireylerin evde bakım yardımından yararlanabilmesi için iki şart bulunmaktadır.
Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının asgari ücretin aylık net tutarının 2/3’ ünden daha az olduğunun tespit edilmesi,
18 yaşından büyükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda “ağır engelli” veya “tam bağımlı”, 18 yaşından küçükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda ise “ağır engelli” veya “Çok ileri düzeyde özel gereksinimi vardır”, “Belirgin özel gereksinimi vardır” ve “Özel koşul gereksinimi var” ifadelerinden birinin yer alması gerekmektedir.
Yukarıdaki şartları taşıyanlar hakkında, bakım hizmetleri değerlendirme heyetince yapılan değerlendirme sonucunda engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi halinde engelli birey evde bakım yardımından yararlanmaya başlamaktadır.
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EVDE BAKIM MAAŞI ALMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?
Evde bakım yardımı alabilmek için engelli bireyin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne veya varsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.
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