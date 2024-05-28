Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM | EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, belli oldu mu?

        Temmuz emekli maaş zammı son durum: 2024 SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, belli oldu mu?

        Emekli maaş zammı son dakika haberleri gündemde yer almaya devam ediyor. Temmuz emekli maaş zammı için son veriler bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 olarak açıklanmıştı. Peki Temmuz en düşük emekli maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte emekli zammı son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 15:13 Güncelleme: 29.05.2024 - 00:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli zammı son dakika gelişmelerinde çevrildi. Habertürk’ten Bülent Aydemir’in açıklamasına göre bayram ikramiyesinde bir artış planlanmazken, bir önceki bayramda olduğu gibi 3.000 TL yatırılacak. Peki SSK Bağkur 2024 Temmuz en düşük emekli maaşı ne kadar, yüzde kaç olacak?

        • 2

          EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL Mİ OLACAK?

          Kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emekli bulunuyor. İlk 6 ay içinde enflasyon farkı olan yüzde 25'lik artışı alsalar bile emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye ulaşmıyor. Hükümet, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak yüzde 25'lik artışı en düşük emekli maaşına da olduğu gibi yansıtacak. Böylece 3 milyon 601 bin 551 emekli, temmuzdan sonra 12 bin 500 TL alacak. Bayram ikramiyesinde bir artış planlanmazken, bir önceki bayramda olduğu gibi 3.000 TL yatırılacak.

          CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da düzenlenen, “Büyük Emekliler Mitingi”nde en düşük emekli maaşının asgari ücrete endekslenmesi için bir kanun çıkarılmasını önermişti.

          Bu yılı, “Emekliler Yılı” ilan eden hükümet, bütçe imkân ve dengelerini de gözeterek, en düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL’ye çıkarmayı planlıyor. Emekli maaşlarına temmuz ayında enflasyon farkı dışında herhangi bir artış yapılmayacak ancak en düşük emekli maaşlarında kök aylıklarında yasa ile bir düzenlemeye gidilecek.

        • 3

          Kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emekli bulunuyor. İlk 6 ay içinde enflasyon farkı olan yüzde 25’lik artışı alsalar bile emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye ulaşmıyor. Hükümet, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak yüzde 25’lik artışı en düşük emekli maaşına da olduğu gibi yansıtacak. Özetle 10 bin TL alan 3 milyon 601 bin 551 emekli, temmuzdan sonra 12 bin 500 TL alacak. Buna, yeni emekli olacaklar da dahil…

          Bu konuyla ilgili kanun teklifi 3 Temmuz’da enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte TBMM’ye sevk edilecek.

          Bu yılın başında 7 bin 500 TL olan emekli taban aylıkları 10 bin TL’ye çıkarılmış ve bu rakamın altındaki tüm aylıklar seyyanen artışla 10 bin TL’ye tamamlanmıştı. Temmuz ayındaki artışta bazı emeklilere hiç zam yapılamaması sorunu ortaya çıkınca, bu yol tercih edilecek. Yine yasa ile emeklilere seyyanen zam yapılacak ve en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak.

          Açlık sınırının 20 bin TL’ye ulaşması göz önüne alındığında bu rakamın emeklileri memnun etmeyeceği açık şekilde görülüyor. Aldığım bilgilere göre hükümet bütçe imkânlarını da gözeterek emeklilere bunun üzerinde herhangi bir zam yapmayı planlamıyor. Emeklilere verilecek ekstra artış için Hazine’nin borçlanma yoluna gitmesi gerekiyor.

        • 4

          BAYRAM İKRAMİYESİ 3 BİN TL

          16 milyona yaklaşan bütün emekliler, 16 Haziran’daki Kurban Bayramı öncesinde 3 bin TL bayram ikramiyesi alacak. Bayram ikramiyelerinde de herhangi bir artış düşünülmüyor. Emekliler, Ramazan Bayramı’nda da 3 bin TL ikramiye almışlardı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dönerin fiyatını fazla buldu, rastgele ateş açtı
        Dönerin fiyatını fazla buldu, rastgele ateş açtı
        Süper Lig'e Kasımpaşa damgası!
        Süper Lig'e Kasımpaşa damgası!
        İtalya meclisinde Filistin bayrağı
        İtalya meclisinde Filistin bayrağı
        İstanbul'da okul önlerinde denetim
        İstanbul'da okul önlerinde denetim
        Selin içinde can pazarı
        Selin içinde can pazarı
        Alex de Souza Antalya'da
        Alex de Souza Antalya'da
        Depremde hayat kurtaracak öneri
        Depremde hayat kurtaracak öneri
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        "Zelenskiy meşru iktidar değil"
        "Zelenskiy meşru iktidar değil"
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Sağlık Bakanı Koca: Biz nasıl insanlar olduk da (Gazze'de) çocuklar ölürken uyuyabiliyoruz?
        Sağlık Bakanı Koca: Biz nasıl insanlar olduk da (Gazze'de) çocuklar ölürken uyuyabiliyoruz?
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        Milli voleybolcular business class ile dönecek
        Milli voleybolcular business class ile dönecek
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        "Türkiye'den teklifler var"
        "Türkiye'den teklifler var"
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        Habertürk Anasayfa