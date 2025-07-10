Temmuz doğum yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2025 Doğum yardımı ödemeleri ne kadar?

Çocuk sahibi ailelere yönelik doğum yardımı destek ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak sürdürülüyor. Mayıs ayında başlayan ödemelerin ardından gözler şimdi Temmuz ayı takvimine çevrilmiş durumda. Devletin sağladığı bu maddi destek kapsamında; ilk çocuk için tek seferlik 5.000 TL, ikinci çocuk için 60 ay süresince her ay 1.500 TL ve üçüncü ve sonraki çocuklar için ise yine 60 ay boyunca her ay 5.000 TL ödeme yapılıyor. Temmuz ayında yapılacak ödemelerin tarihi ve detayları ise birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. İşte Temmuz doğum yardımı ödemelerine dair son gelişmeler…