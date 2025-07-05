Temmuz doğum yardımı ödemeleri yattı mı? Birinci, ikinci ve üçüncü çocuk için aylık kaç TL ödeniyor?
Temmuz ayı doğum yardımı ödemeleri, anne babalar tarafından yakından takip ediliyor. Haziran ayında 220 bin 268 anneye ulaştırılan desteklerin ardından, Temmuz ödemeleri bekleniyor. Doğum yardımı desteğinden yararlanan aileler, bu ayki ödemelerin hesaplara yatıp yatmadığını merak ediyor. Peki, Temmuz doğum yardımı ödemeleri hesaplara geçti mi? İşte, güncel gelişmeler...
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Anne babalara çocuk başına yapılan doğum yardımı ödemeleri sürüyor. İlk ödemeler Mayıs ayında gerçekleştirildikten sonra, şimdi gözler Temmuz ayı ödemelerine çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık olarak yapılan bu destek ödemelerinde; ilk çocuk için tek seferlik 5.000 TL, ikinci çocuk için 60 ay boyunca her ay 1.500 TL ve üçüncü ile daha fazla çocuk için de 60 ay boyunca her ay 5.000 TL destek sağlanıyor. Peki, Temmuz doğum yardımı ödemeleri yapıldı mı? İşte merak edilen tüm detaylar…
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TEMMUZ AYI DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Temmuz ayı doğum yardımı ödemeleri henüz yatmadı. Haziran ayındaki ödemeler 27 Haziran Cuma 2025 günü yapılmıştı.
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1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI
İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)
2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)
3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)
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DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.
Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.
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DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:
“Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak."