Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Bedelli askerlik başvurusu nasıl, nereden yapılır?

        Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır

        Temmuz ayı için geri sayım sürerken, bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, sorusu gündemdeki yerini aldı. Bilindiği gibi bedelli askerlik ücreti, her yıl ocak ve temmuz aylarında, memur maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak güncelleniyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Temmuz - Aralık döneminde geçerli olacak bedelli askerlik ücretinin belli olacağı tarihe ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Peki, "Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?" İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 19:36 Güncelleme: 28.06.2025 - 23:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bedelli askerlik ücretine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi geçtiğimiz ocak ayında bedelli askerlik ücreti 243 bin lira olarak belirlenmişti. Peki, "2025 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlik ücretine yüzde kaç zam gelecek?" İşte Temmuz 2025 bedelli askerlik ücretinin belli olacağı tarih...

        • 2

          MSB'DEN AÇIKLAMA!

          Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan konuya ilişkin paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

          "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

        • 3

          BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

          Bedelli askerlik yeni ücreti henüz belli olmadı. Şu anda mevcut bedelli askerlik ücreti 243 bin lira. Bedelli askerlik ücreti memur aylık katsayısı ile belirleniyor. 5 aylık verilere göre hesaplanırsa yeni bedelli askerlik ücreti 277 bin 35 TL olacak. Haziran ayındaki enflasyon verilerine göre değişiklik gösterebilir. Son ve kesin rakam, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak.

        • 4

          BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR ?

          Bedelli askerlik başvurusu, iki şekilde yapılabilmektedir. Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubelerinden gerçekleştirebilirler. Başvurusu tamamlanan kişilerin ödeme süreci hemen başlar ve askerlik hizmetine başlamadan önce gerekli ücretin yatırılması gerekir.

        • 5

          BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

          E-devlet üzerinden başvuru yapanlar Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, defterdarlık veya malmüdürlüklerine bedelli askerlik ücretini peşin olarak ödemelidir.

          Bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayan için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı, Yoklama kaçı, saklı, veya bakaya kaydı olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bede tutarının askerlik şubesine müracaat tarihten itibaren iki ay içinde peşin ödenmesi gerekmektedir.

        • 6

          YILLARA GÖRE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ

          2019: 31.343 TL - 33.230 TL

          2020: 35.054 TL - 37.070 TL

          2021: 39.788 TL - 43.151 TL

          2022: 56.506 TL - 80.064 TL

          2023: 104.084 TL - 122.351 TL

          2024: 182.609 TL - 217.871 TL

          2025 (Ocak): 243.013 TL

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        'Son 2 günde çıkan yangın sayısı 150'
        'Son 2 günde çıkan yangın sayısı 150'
        Libya'dan Yunanistan'a cevap
        Libya'dan Yunanistan'a cevap
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        MI6'in yeni başkanının dedesinin Nazi casusu olduğu bildirildi
        MI6'in yeni başkanının dedesinin Nazi casusu olduğu bildirildi
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Habertürk Anasayfa