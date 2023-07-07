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COBWEB - ÖRÜMCEK AĞI 28 Temmuz 2023 tarihinde vizyona girecek olan "Cobweb" filminde, ailesiyle birlikte küçük bir kasabada yaşayan utangaç bir çocuk, evinin duvarlarından gelen gizemli bir ses duyar. Yaşadığı bir dizi ürkütücü olayın ardından çocuk, ailesinin korkunç bir sır sakladığından şüphelenir.

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WİLLY'S WONDERLAND 21 Temmuz'da vizyona girecek olan Willy's Wonderland filminin baş rolünde Nicolas Cage yer alıyor. Kendi halinde, sıradan bir yaşam süren bir adam, bir eğlence parkında gece bekçisi olarak işe başlar. Ancak onu sıradan bir bekçilik görevi beklemez. Onun basit görevi, lanetli olan tema parkını korumaya çalışırken hayatta kalmaya mücadelesine dönüşür.

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HIDDEN STIKE - ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA Baş rollerinde John Cena, Jackie Chan gibi isimlerin yer aldığı Hidden Strike filminde, Çinli özel gvenlikçinin hayatı konu alınıyor. Orda Doğu'daki Çin merkezli bir petrol rafinerisi saldıraya uğradığında güvenlikçiden petrol işçilerini oradan kurtarması istenir. Saldırganların amacının petrol çalmak olduğu anlaşıldığında güvenlikçi, Amerikalı eski bir bahriyeliyle iş birliği yaparak saldırganları durdurmaya çalışır.

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MİSSİON: IMPOSSIBLE DEAD RECKONİNG PART ONE - ÖLÜMCÜL HESAPLAŞMA Görevimi Tehlike serisinin 7. devam halkası olan Mission: Impossible 7, ikonik ajan Ethan Hunt ve birlikte çalıştığı IMF ekibinin maceralarını konu ediyor. 14 Temmuz'da vizyona girecek.

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BARBİE 21 Temmuz'da vizyona girecek olan Barbie filminde Margot Robbie ve Ryan Gosling gibi ünlü isimler yer alıyor. Filmde, Barbie karakterini canlandıran Margot Robbi koşullara uymayan bir kadındır. Fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletşim kurmak istemediği birine dönüşür.