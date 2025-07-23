Temmuz 2025 itibarıyla bankalar, faizsiz kredi kampanyalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Gerek kamu gerekse özel bankalar, hem yeni müşteri kazanmak hem de bireylerin acil nakit ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla 50 bin TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veya taksitli nakit avans seçenekleri sunuyor. Söz konusu kampanyalarda geri ödeme süresi bankaya göre değişiklik gösterse de genellikle 3 ila 6 ay arasında sınırlı tutuluyor. İşte Temmuz ayı itibarıyla geçerli olan faizsiz kredi kampanyalarına dair merak edilen tüm detaylar…