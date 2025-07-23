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        Haberler Bilgi Ekonomi Temmuz ayında faizsiz kredi veya taksitli nakit avans veren bankalar listesi ile hangi banka kaç TL kredi veriyor, en yüksek veren hangisi?

        Temmuz ayında faizsiz kredi veren bankalar listesi: En çok hangi banka veriyor?

        2025 yılıyla birlikte bankalar, yeni müşteri kazanımını artırmak amacıyla faizsiz kredi kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede, birçok banka ilk defa hesap açan bireylere özel olarak 50 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi ya da taksitli nakit avans seçenekleri sunuyor. Genellikle 6 ay vade ile sınırlı olan bu kampanyalar, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bir alternatif oluşturuyor. İşte, faizsiz finansman desteği sağlayan bankaların sunduğu güncel kampanyalar ve başvuru koşulları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 14:16 Güncelleme: 23.07.2025 - 14:16
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        • 1

          Temmuz 2025 itibarıyla bankalar, faizsiz kredi kampanyalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Gerek kamu gerekse özel bankalar, hem yeni müşteri kazanmak hem de bireylerin acil nakit ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla 50 bin TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veya taksitli nakit avans seçenekleri sunuyor. Söz konusu kampanyalarda geri ödeme süresi bankaya göre değişiklik gösterse de genellikle 3 ila 6 ay arasında sınırlı tutuluyor. İşte Temmuz ayı itibarıyla geçerli olan faizsiz kredi kampanyalarına dair merak edilen tüm detaylar…

        • 2

          TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZSİZ KREDİ

          Türkiye İş Bankası yeni müşterilere özel 300 TL ile 25 bin TL arasında faizsiz taksitli nakit avans veriyor. Müşteriler 2-3 ay vade olmak üzere faiz nakit avans kullanabiliyor.

        • 3

          GARANTİ BBVA FAİZSİZ KREDİ

          Garanti BBVA, bankanın yeni müşterilerine özel en fazla 50 bin TL ve 3 ay vade olmak üzere faizsiz kredi veriyor.

        • 4

          ENPARA FAİZSİZ KREDİ

          Enpara yeni müşterilerine özel olmak üzere; 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor. Kredi en fazla 6 aya kadar vadelendirilebiliyor.

        • 5

          AKBANK FAİZSİZ KREDİ

          Akbank yeni müşterilerine özel olarak faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor. Bin TL ile 35 bin TL arasında verilen faizsiz kredi en fazla 6 aya kadar vadelendiriliyor.

        • 6

          QNB FAİZSİZ KREDİ

          QNB, yeni müştelerine 50 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor. Müşteriler en fazla 3 ay vade olmak üzere faizsiz kredi seçeneğinden yararlanabilir.

        • 7

          TEB FAİZSİZ KREDİ

          TEB, Hoş Geldin Kredi Kampanyası kapsamında; sigortalı olmak koşulu ile Findeks notu 1850 ve üzerinde olan ve bankadan yeni hesap açan müşterilerine 3 ay vade ile 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor.

        • 8

          DENİZBANK FAİZSİZ KREDİ

          Denizbank, yeni müştelerine özel yüzde 0 faizli olmak üzere 20 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Kredi en fazla 6 ay vadeye bölünebiliyor.

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