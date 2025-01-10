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        Haberler Gündem HT Trend TEM Otoyolunda makas atarak ilerleyen sürücünün neden olduğu kaza kamerada

        TEM Otoyolunda makas atarak ilerleyen sürücünün neden olduğu kaza kamerada

        Başakşehir'de otoyolda otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücünün kazaya neden olması araç kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 10:31 Güncelleme: 10.01.2025 - 10:39
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        TEM Otoyolu Başakşehir mevkisinde Edirne istikametine giden otomobilin sürücüsü, makas atarak ilerlediği yolda aynı yönde seyreden başka araca çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan bu araç da önce bariyerlere daha sonra başka otomobile vurdu. Makas atarak kazaya sebebiyet veren otomobilin sürücüsü ise hızla yoluna devam etti.

        Makas atarak ilerleyen otomobilin neden olduğu kaza, başka aracın kamerasınca kaydedildi.

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