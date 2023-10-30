Beton yüklü olduğu öğrenilen TIR'ın şoförü ise, emniyet şeridinde duran kamyonet ve otomobili son anda fark ederek manevra yaptı. TIR şoförü sol şeride geçtiği sırada emniyet şeridindeki otomobile çarptı. Manevra yapan TIR'ın taşıdığı beton borular yola savruldu.