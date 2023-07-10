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        Hafriyat kamyonunun damperi üst geçide çarptı

        İstanbul Sultanbeyli'de, TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden hafriyat kamyonunun açık unutulan damperi üst geçide çarptı. O anlar kamyonun hemen arkasında ilerleyen bir araçtakiler tarafından görüntülendi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2023 - 16:26
        TEM'de üst geçide çarptı
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        İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, TEM'de seyreden hafriyat kamyonunun damperi üst geçide çarptı. O anlar kamyonun hemen arkasında ilerleyen bir araçtakiler tarafından görüntülendi.

        Kaza saat 12.30 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki hafriyat kamyonunun açık unutulan damperi üst geçide çarptı.

        Hafriyat kamyonunun ön kısmı ilerlemeye devam ederken, damper üst geçide asılı kaldı. O anlar kamyonun hemen arkasında ilerleyen bir araçtakiler tarafından görüntülendi.

        Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Hafriyat kamyonunun damperi emniyet şeridine alındıktan sonra yolda temizleme çalışması yapıldı.

        #istanbul haberleri
        #sultanbeyli
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