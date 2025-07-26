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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Tellerle Dokunan Düşler' sergisi Bodrum'da

        'Tellerle Dokunan Düşler' sergisi Bodrum'da

        Sanatçı Zeynep Koçan'ın tel malzeme ile inşa ettiği organik heykel formlarından oluşan ve doğayla kadının içsel dönüşümünün izlerini bir araya getiren 'Tellerle Dokunan Düşler' sergisi Bodrum Onno Mare'de sanatseverlerle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 10:28 Güncelleme: 26.07.2025 - 10:28
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        'Tellerle Dokunan Düşler' sergisi Bodrum'da
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        Doğayla kadının içsel dönüşümünün izlerini bir araya getiren Tellerle Dokunan Düşler, sanatçı Zeynep Koçan’ın tel malzeme ile inşa ettiği organik heykel formları üzerinden şiirsel ve duyusal bir deneyim sunuyor. Berlin Humboldt Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği projelerle heykel disiplinine yönelen Koçan bu sergide, doğanın döngüsel yapısından ve kadın bedeninin ritmik iç dünyasından ilhamla geliştirdiği heykelleriyle, toprağın, rüzgârın ve suyun izlerini tel aracılığıyla somutlaştırıyor.

        Koçan’ın işlerindeki formlar hem kırılgan hem dirençli hem sessiz hem de derinden konuşan bir dile sahip. Telin bükülen, esneyen ve şekil alan yapısı, kadın bedeninin zamanla, doğayla ve kendiyle kurduğu ilişkiyi metaforik bir alana taşıyor. Sanatçının her formu, birer içsel titreşim gibi; dokunmaya, hissetmeye ve hatırlamaya çağırıyor.

        Serginin küratörlüğünü üstlenen Dr. Feride Çelik, Tellerle Dokunan Düşler’i şöyle yorumluyor: “Bu sergi, yalnızca bir malzeme ustalığı değil, aynı zamanda telin hafızasıyla kadının hafızası arasında kurulan zarif bir diyalog. Doğayla bütünleşmiş bir bedenin, sessizliğinden doğan güçlü varoluşunu görüyoruz.”

        Çağdaş heykelin yeni biçim arayışlarına da işaret ederken, izleyiciyi malzemenin ötesine geçmeye, düşsel olanla temas kurmaya davet een 'Tellerle Dokunan Düşler' sergisi Bodrum Onno Mare’de sanatseverlerle buluşuyor.

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        #Zeynep Koçan
        #Feride Çelik
        #Onno Mare
        #sergi
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