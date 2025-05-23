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        Haberler Bilgi Yaşam Telefonunuza değil, duruşunuza dikkat edin: Text neck sendromu tehlikesinin belirtileri nelerdir?

        Telefonunuza değil, duruşunuza dikkat edin: Text neck sendromunu tanıyın ve önleyin

        Genç yaşta kamburluk, boyun fıtığı ve kronik ağrı şikayetlerinin artışında başrolde akıllı cihazlar var. "Text Neck Sendromu" giderek daha fazla kişiyi etkiliyor ve uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına kapı aralıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 08:00 Güncelleme: 23.05.2025 - 08:00
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        Teknoloji bağımlılığı sadece ruh halinizi değil, beden sağlığınızı da etkiliyor. "Text Neck", günümüzün görünmez salgını haline geldi. Bu sendromdan korunmanın yollarını öğrenerek hem duruşunuzu hem de yaşam kalitenizi iyileştirebilirsiniz.

        TEXT NECK SENDROMU NEDİR?

        Text Neck Sendromu ya da halk arasında bilinen adıyla “teknoloji boynu”, başın uzun süre öne eğik pozisyonda durması sonucu boyun omurlarına ve çevresindeki kaslara aşırı yük binmesiyle ortaya çıkan bir duruş bozukluğudur. Normalde yaklaşık 4-5 kg ağırlığında olan insan başı, telefon ya da bilgisayar ekranına eğilerek bakıldığında omurgaya 30 kg’a kadar baskı uygulayabilir. Bu da zamanla kaslarda gerginlik, kronik ağrılar ve omurga disklerinde bozulmalara neden olabilir.

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        TEXT NECK SENDROMUNU TETİKLEYEN FAKTÖRLER

        Uzun Süreli Ekran Kullanımı: Özellikle telefon ve bilgisayar başında geçirilen saatler, boyun bölgesinde kronik ağrıların ortaya çıkmasına zemin hazırlar.

        Hareketsiz Yaşam Tarzı: Düzenli fiziksel aktivitenin eksikliği, kas zayıflıklarına yol açarak omurgaya binen yükü artırır.

        Yanlış Duruş Alışkanlıkları: Öne eğik baş, düşük omuzlar ya da kambur bir duruş, boyun sağlığını tehdit eden alışkanlıkların başında gelir.

        Stres ve Gerginlik: Psikolojik baskı, kasların kasılmasına neden olur ve boyun ağrılarını artırabilir.

        TEXT NECK SENDROMUNUN BELİRTİLERİ

        Boyun, Sırt ve Omuz Ağrıları: Gün içinde artan kas yorgunluğu, özellikle akşam saatlerinde ağrıyı artırır.

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        Baş Ağrısı ve Kas Gerginliği: Uzun süre aynı pozisyonda kalmak, gerginlik tipi baş ağrılarına yol açabilir.

        Omuz ve Kollarda Güçsüzlük: Omuzların sürekli öne düşmesi, üst ekstremite kaslarını olumsuz etkiler.

        Boyun Hareketlerinde Kısıtlılık: Sürekli eğik duruş, eklem hareket açıklığını azaltır.

        Göz Yorgunluğu ve Baş Dönmesi: Ekrana uzun süre odaklanmak, görsel yorgunluk ve denge sorunlarına neden olabilir.

        TEXT NECK SENDROMUNUN ZARARLARI

        Postür Bozuklukları: Vücudun doğal hizası bozulur, bu da kronik ağrılara zemin hazırlar.

        Boyun Fıtığı: Omurga disklerinin baskı altında kalması, sinir sıkışmasına ve dayanılmaz ağrılara neden olabilir.

        Kifoz (Kamburluk): Sürekli eğik duruş, omurgada kalıcı şekil bozukluklarına yol açabilir.

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        Omurga Kireçlenmesi: Uzun süreli yanlış kullanım, eklemlerde kireçlenmeye ve hareket kaybına sebep olabilir.

        Solunum Problemleri: Öne eğik duruş, akciğer kapasitesini azaltarak nefes alma sorunlarını beraberinde getirir.

        TEXT NECK SENDROMUNU ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

        1. TELEFON VE BİLGİSAYAR KULLANIMINI DÜZENLEMEK

        Cihazları Göz Hizasında Tutun: Başınızı öne eğmek yerine ekranı yukarıda tutarak duruşunuzu koruyun.

        Sık Molalar Verin: Her saat başı 5-10 dakika ekrandan uzaklaşarak boynunuzu dinlendirin.

        Ekran Süresini Sınırlayın: Gereksiz bildirimleri kapatarak ekran bağımlılığını azaltın.

        2. DOĞRU DURUŞ ALIŞKANLIĞI EDİNMEK

        Omuzları Geri ve Dik Tutun: Duruşunuzu düzelterek boyun ve sırt sağlığınızı koruyabilirsiniz.

        Bilgisayar Ekranını Doğru Yükseklikte Konumlandırın: Göz hizasındaki ekranlar, eğilme ihtiyacını ortadan kaldırır.

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        Ergonomik Sandalye Kullanın: Bel ve sırt desteği sağlayan koltuklar, omurgayı doğal pozisyonunda tutar.

        3. BOYUN VE SIRT EGZERSİZLERİ YAPMAK

        Baş Rotasyonu: Başınızı sağa ve sola çevirerek 10’ar saniye bekleyin.

        Omuz Kaldırma: Omuzlarınızı yukarı çekip birkaç saniye bekledikten sonra bırakın.

        Boyun Geri Esnetme: Başınızı geriye doğru esnetip ardından öne getirin. Günde birkaç tekrar yeterlidir.

        4. MASAJ VE SICAK-SOĞUK UYGULAMALARI

        Kas Gevşetici Masaj: Hafif masaj uygulamaları kasları rahatlatır ve dolaşımı artırır.

        Sıcak-Soğuk Kompres: Ağrı hissedilen bölgeye 10’ar dakikalık sıcak ve soğuk uygulamaları fayda sağlar.

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        NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURMALISINIZ?

        Aşağıdaki şikayetler varsa bir uzmana görünmekte fayda vardır:

        - Sürekli devam eden ya da artan boyun ağrısı

        - Kollarda hissizlik ya da güç kaybı

        - Boyun hareketlerinde sertlik

        - Sık yaşanan baş ağrıları

        UYARI: Fizik tedavi uzmanları ya da ortopedi hekimleri, gerekli görüntüleme yöntemlerini kullanarak tanı koyar ve kişiye özel tedavi planı hazırlar. Erken müdahale, kalıcı hasarların önlenmesinde büyük önem taşır.

        TEKNOLOJİYİ DOĞRU KULLANIN, OMURGA SAĞLIĞINIZI KORUYUN

        Akıllı cihazlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelse de, bilinçsiz kullanım boyun ve omurga sağlığını olumsuz etkileyebilir. Duruş bozukluklarını önlemek için ekran süresini kontrol altına almak, cihazları göz hizasında kullanmak ve günlük egzersiz rutinleri oluşturmak oldukça etkili yöntemlerdir.

        Görsel Kaynak: shutterstock/istockphoto

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