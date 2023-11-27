İstanbul'da tekne sahipleri arasında kavga: 1 ölü
İstanbul Fatih'te tekne sahibi olan Osman Kılıç ile Ali Rıza Aslan arasında çıkan kavga cinayetle sonlandı. Kavgada Osman Kılıç'ın silahla vurduğu Ali Rıza Aslan olay yerinde hayatını kaybetti
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İstanbul'un Fatih ilçesinde tekne sahibi olan Ali Rıza Aslan, tartıştığı Osman Kılıç tarafından silahla öldürüldü.
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Olay, dün gece saatlerinde Fatih Balat Mahallesi'nde bulunan tekne iskelesinde meydana geldi.
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İddiaya göre, iskelede demirleyen tekne sahibi Osman Kılıç ile Ali Rıza Aslan arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
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Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Osman Kılıç yanında bulunan silahla Aslan'a art arda ateş etti.
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Silahtan çıkan kurşunlar Aslan'ın göğsüne isabet etti. Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri göğsünden yaralanan Ali Rıza Aslan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.
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Aslan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheli Osman Kılıç'ı gözaltına aldı. Haberi duyarak olay yerine gelen Aslan'ın yakınları sinir krizi geçirdi.