Tekirdağ’da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hızlı tren çalışmalarının sürdüğü istasyonda elektrik akımına kapılan işçi Ferhat S., ağır yaralandı
Olay, akşam saatlerinde Çerkezköy Hızlı Tren İstasyonu’ndaki şantiyede meydana geldi.
İstasyonda vinç üzerinde kablo çekimi sırasında işçilerden Ferhat S., yüksek gerilim hattında akıma kapıldı.
Olay üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan Ferhat S., ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.