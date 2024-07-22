Tekirdağ, Kastamonu, Karabük ve Kahramanmaraş'ta orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor | Son dakika haberleri

Tekirdağ, Kastamonu, Karabük ve Kahramanmaraş'ta orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor | Son dakika haberleri

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Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi aralıksız sürüyor.

Günün ilk yangın haberi Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinden geldi. İlçeye bağlı Mürefte Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

REKLAM Yangına, 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 greyder, 3 dozer, 50 personel ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin 4 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 500 dekar makilik alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

KASTAMONU Bir yangın haberi de Kastamonu'dan geldi. Kentin Alpagut köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin fark edilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için müdahale sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi ile Çağlayancerit sınır bölgesindeki Umutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

KARABÜK 3 ildeki yangınlara müdahale sürerken Karabük merkeze bağlı Kale ve Zopran köyleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 6 ilk müdahale aracı ve 73 personel sevk edildi.

Bu arada Jandarma Genel Komutanlığına ait bir helikopterin de müdahale için bölgeye hareket ettiği öğrenildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.