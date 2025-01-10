Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında dün soruşturma başlatılan ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından gözaltı kararı verilen şüpheli Samet Alaca yakalandı.

REKLAM advertisement1

ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ AA'daki habere göre zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden dün yapılan açıklamada, bazı basın organları ile sosyal medyada "Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in danışmanı" sıfatıyla habere konu edilen kişinin unvanının doğru olmadığı, belediyede "haber editörü" olarak görev aldığı belirtilmiş, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve çalışanın sözleşmesinin feshedildiği bildirilmişti.