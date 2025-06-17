Tekirdağ'da, kan donduran olay Çerkezköy ilçesi Fatih Mahallesi Yüce Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre T.D. (61) ile oğlu A.R.D. (41) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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OĞLUNU BIÇAKLA YARALADI

AA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.D, oğlunu bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANDI TEDAVİYE ALINDI

Ağır yaralanan A.R.D, sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Baba T.D. olay sonrası suç aletiyle birlikte polis tarafından yakalandı.