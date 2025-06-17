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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ haberler: Babadan oğula peş peşe bıçak darbesi | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Babadan oğula peş peşe bıçak darbesi!

        Tekirdağ'da, 61 yaşındaki T.D. ile 41 yaşındaki oğlu A.R.D. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, baba oğlunu bıçakla ağır yaraladı. A.R.D.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenilirken baba T.D. polis tarafından yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 10:41 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:41
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        Babadan oğula peş peşe bıçak darbesi!
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        Tekirdağ'da, kan donduran olay Çerkezköy ilçesi Fatih Mahallesi Yüce Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre T.D. (61) ile oğlu A.R.D. (41) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        OĞLUNU BIÇAKLA YARALADI

        AA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.D, oğlunu bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        AĞIR YARALANDI TEDAVİYE ALINDI

        Ağır yaralanan A.R.D, sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Baba T.D. olay sonrası suç aletiyle birlikte polis tarafından yakalandı.

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        #Tekirdağ
        #Son dakika haberler
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