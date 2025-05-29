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        Haberler Gündem Tekirdağ'da vidanjörün çarptığı kadın öldü - Güncel haberler

        Vidanjörün çarptığı kadın öldü

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vidanjörün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 18:46 Güncelleme: 29.05.2025 - 20:09
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        Vidanjörün çarptığı kadın öldü
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        Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi'nde E.Y'nin kullandığı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresine (TESKİ) ait vidanjör, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Zorlu'ya (60) çarptı.

        Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Zorlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Zorlu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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