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        Haberler Gündem Çevre Tekirdağ'da müsilaj denetimi | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da müsilajın önlenmesine yönelik çevre denetimi

        Marmara Denizi'nde müsilaj oluşumlarının önlenmesi için Tekirdağ'da çevre denetimi gerçekleştirildi. Tesislerden alınan numuneler analize gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 10:49 Güncelleme: 28.06.2025 - 10:49
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        Tekirdağ'da müsilaj denetimi
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müsilaj oluşumlarının önlenmesi için Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde Bakanlık tarafından eş zamanlı denetim başlatıldı.

        Tekirdağ'da başlatılan çevre denetimleri kapsamında denize atık su deşarjı bulunan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresine ait kentsel atık su arıtma tesisleri, organize sanayi bölgelerine ait atık su arıtma tesisleri ile münferit sanayi ve evsel atık su arıtma tesislerinde inceleme yapıldı.

        Çalışmalarda 33 tesis denetlendi, 29 atık su numunesi alınarak analize gönderildi.

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        #çevre haberler
        #tekirdağ haberleri
        #müsilaj
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