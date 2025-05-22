Marmara Denizi kıyısındaki Tekirdağ’ın 19 yıldır mavi bayraklı plajlarıyla hem yerli hem de yabancı turistleri ağırladığını ifade eden Karaküçük, "Bu yıl yapılan değerlendirmeler sonucu Altınova ve Kumbağ plajları da mavi bayrak almaya hak kazandı. Bu plajlar, kentin turizm potansiyeline önemli katkı sağlıyor" dedi.