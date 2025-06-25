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        Haberler Gündem Tekirdağ'da karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmalarına bugün devam edilecek - Güncel haberler

        Tekirdağ'da kuru yük gemisi karaya oturdu

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde karaya oturan kuru yük gemisini kurtarma çalışmalarına bugün devam edilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 23:34 Güncelleme: 26.06.2025 - 00:01
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        Kuru yük gemisi karaya oturdu
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        Bahama bandıralı "Angy R" isimli, 22 mürettebatı bulunan gemi, Romanya'dan aldığı yükü Cezayir'e götürürken Gaziköy Mahallesi açıklarında, kıyıya 30 metre mesafe ve 7 metre derinlikte karaya oturdu.

        Geminin kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan görüşmede kaptanın herhangi bir talebinin olmadığı öğrenildi.

        Kıyı Emniyetine bağlı dalgıçlar da kurtarma çalışmasıyla ilgili tespit için gemi çevresinde dalış yaptı.

        Bölgede yapılan incelemede olay sonrası deniz kirliliği olmadığı görüldü.

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        Konuyla ilgili idari tahkikat başlatıldığı ve sonucuna göre idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

        "Sabah uyandığımızda böyle bir manzarayla karşılaştık"

        Gaziköy Mahalle Muhtarı Ali Altıntaş, gazetecilere sabah gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Sabah uyandığımızda böyle bir manzarayla karşılaştık. Gemi şu an yüklü vaziyette. Boş olsaymış, köye oldukça yaklaşacakmış. Kaptanın uyuduğunu söylüyorlar. Dalgıçlar dip taraması yapıyor. Gemide yırtılma yoksa römorklarla kurtarmaya çalışacaklar. Kahvede vatandaşlar izliyor."

        Mahalle sakinlerinden Mustafa Üzümcü de olay karşısında çok şaşırdığını ifade ederek, sabah saatlerinde hafif bir gürültüyle uyandıklarını ve bu manzarayla karşılaştıklarını dile getirdi.

        Çalışmalar bugün devam edecek

        Yapılan çalışmalar ve alınan izinlerin ardından gemi kendisini kurtarma manevraları yaptı.

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        Karadan kendisini kurtaramayan gemide çalışmalar sonlandırıldı. 22 mürettebatın geceyi gemide geçireceği öğrenildi.

        Gemiyi kurtarma çalışması bugün Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince devam edecek.

        Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var gazetecilere yaptığı açıklamada, geminin karaya oturmasından kaynaklı denizde herhangi bir kirliliğin yaşanmamasına sevindiklerini söyledi.

        Bu tür kazaların yaşanmamasını temenni eden Var, geminin arpa yüklü olduğunu, patlayıcı madde bulunmamasının önemli olduğunu dile getirdi.

        Var, kendilerine şu ana kadar iletilen bir sorunun olmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Allah daha büyük kazalar vermesin. En sevindirici tarafı bir kirlilik oluşturmaması. Şarköy'ün karşısı demirleme alanı, Çanakkale Boğazı'nın bekleme alanı. Bu her zaman risk oluşturuyor. Şarköy'ün yaşam alanının önünden bu demirleme bekleme alanının kaldırılması her zaman talep ettiğimiz bir şey."

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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