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        Haberler Gündem Tekirdağ'da bıçaklı kavgada yaralanan muhtar hastaneye kaldırıldı - Güncel haberler

        Bıçaklı kavgada muhtarı yaraladı

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan muhtar hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 19:10 Güncelleme: 30.05.2025 - 19:10
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        Bıçaklı kavgada muhtarı yaraladı
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        Marmaracık Mahallesi muhtarı Mustafa Kemal Dönmez ile C.D. arasında mahallede henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.D. yanında bulunan bıçakla Dönmez'i yaralayıp kaçtı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Dönmez, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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