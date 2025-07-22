Tekirdağ'da 256 obje ele geçirildi

Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 256 obje ele geçirildi
Tekirdağ'da bir iş yerinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 256 objeye el konuldu
Giriş: 22.07.2025 - 13:18 Güncelleme: 22.07.2025 - 13:18
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine Kapaklı ilçesinde bir iş yerinde arama yaptı.
Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 256 obje, 2 Osmanlı merasim süngüsü, bir tüfek ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi. İş yeri sahibi gözaltına alındı.
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