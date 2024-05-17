Tek tavada çok malzemeli lezzet: Sarımsaklı parmesanlı makarna tarifi!
Makarna severler için mükemmel bir tarif: Tek tavada hazırlanan sarımsaklı parmesanlı makarna! Yoğun iş temposu veya günlük koşuşturma arasında lezzetli ve pratik bir yemek arayanlar için ideal bir seçenek. İşte tarifin detayları!
- 1
Bu leziz tek kapta makarna yemeği, temizlik zahmeti olmadan tatmin edici bir yemek istediğiniz yoğun akşamlar için kusursuz bir tercih olabilir. Tek bir tencerede sarımsak, tavuk suyu, süt ve fettuccini ekleyip lezzeti arttırabilirsiniz! İşte, tek tencerede parmesanlı makarna tarifi!
- 2
MALZEMELER (4 porsiyon için)
2 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı
4 diş sarımsak, kıyılmış
2 su bardağı tavuk suyu
1 bardak süt
225 gr fettuccine
25 gram rendelenmiş parmesan peyniri
- 3
HAZIRLANIŞI
Tuzsuz tereyağını büyük bir tavada orta yüksek ateşte ısıtın.
Sarımsak ekleyin ve sık sık karıştırarak, kokusu çıkana kadar yaklaşık 1-2 dakika pişirin.
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- 4
Tavuk suyunu, sütü ve fettuccini ekleyin.
Tuz ve karabiberle tatlandırın.
- 5
Tencereyi kaynatın, ardından ısıyı azaltın ve ara sıra karıştırarak makarna tamamen pişene kadar yaklaşık 18-20 dakika pişirin.
- 6
Parmesan'ı karıştırın. Karışım çok yoğunsa, istenilen kıvama gelinceye kadar gerektiği kadar süt ekleyin.
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- 7
Hemen servis yapın ve üzerine maydonoz ekleyin. Afiyet olsun!
Kaynak: Tasty
Fotoğraf kaynak: YouTube