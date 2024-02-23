Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem İnfo Grafik Tek başına yaşama endeksi̇

        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!

        The Economist, Avrupa'dan 35 şehri kapsayan bir 'tek başına yaşama endeksi' hazırladı. Ortalama maaş ve tek yatak odalı bir evin kirasının baz alındığı araştırmada Türkiye'den Ankara listeye dahil edildi. Tek başına yaşamanın en zor olduğu yer Macaristan'ın başkenti Budapeşte olurken, Ankara 15. sırada yer buldu. Ankara, 'tek başına yaşama zorluğu' konusunda Paris, Kopenhag, Roma, Berlin, Viyana gibi şehirleri geçti.

        Giriş: 23.02.2024 - 14:10 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        #Tek başına yaşama endeksi

        BAKMADAN GEÇME

        Evlilik ve boşanma hızında düşüş var
        Evlilik ve boşanma hızında düşüş var
        Dünyada resmi altın rezervi 36 bin tona dayandı
        Dünyada resmi altın rezervi 36 bin tona dayandı
        3 işçiden 1’i haftada 50 saatten fazla çalışıyor
        3 işçiden 1’i haftada 50 saatten fazla çalışıyor
        Toplam enerji tüketiminin yarısı doğalgazdan
        Toplam enerji tüketiminin yarısı doğalgazdan
        Türkiye gıda enflasyonunda OECD ülkeleri arasında zirvede
        Türkiye gıda enflasyonunda OECD ülkeleri arasında zirvede
        Türkiye’nin yüzde 52.7’si mutlu
        Türkiye’nin yüzde 52.7’si mutlu
        Ocak ayında konut satışlarındaki düşüş devam etti
        Ocak ayında konut satışlarındaki düşüş devam etti
        Dünya’da ve Türkiye’de altın üretimi ve tüketimi
        Dünya’da ve Türkiye’de altın üretimi ve tüketimi
        Hangi partide kaç belediye başkanlığı var?
        Hangi partide kaç belediye başkanlığı var?
        Türkiye’nin silahlı şiddet haritası
        Türkiye’nin silahlı şiddet haritası
        Akademik hayatta kadının yeri
        Akademik hayatta kadının yeri
        Aralık ayında işsizlik oranı düştü
        Aralık ayında işsizlik oranı düştü
        Yazı Boyutu