"Tehditle pişmanlık" iddiasına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması, “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” ve Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” soruşturmaları kapsamında etkin pişmanlık ifadesi veren kişilerin baskı, zorlama ve tehditle ifade verdiği iddialarına soruşturmaya zarar verdiği gerekçesiyle re’sen soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, çok sayıda bürokrat ve iş insanı, Beylikdüzü, Beşiktaş, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Seyhan ve Ceyhan belediye başkanları tutuklanmıştı. Soruşturmalar devam ederken bu kapsamda etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye olan isimler gündeme gelirken, bu kişilerin “tehditle” ifade verdikleri iddiaları da çok konuşuldu.

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"KENDİLERİ ETKİN PİŞMANLIK İÇİN BAŞVURUYOR"

Bunun üzerine başsavcılık söz konusu iddialara ilişkin soruşturma başlatılacağını belirttiği yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında, "İhaleye Fesat Karıştırma, Rüşvet, İrtikap, Resmi Belgede Sahtecilik, Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma" suçlarından haklarında soruşturma yürütülen birtakım şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla bizzat kendileri veya müdafileri aracılığıyla yazılı dilekçeleri ile müracaat ettikleri, bu konuda şüphelilerin avukatları ile beyanlarının alındığı, alınan beyanların kendileri ve avukatları tarafından okunduktan sonra imzalandığı, verilen beyanların Cumhuriyet Başsavcılığımızca doğruluğu ve teyidi konusunda araştırma yapıldığı ancak bir kısım sosyal medya hesaplarından ifadelerin baskı, zorlama ve tehdit ile alındığı şeklinde soruşturma sürecine zarar verici açıklamalar yapıldığı görülmekle, bu konuda devam eden soruşturmayı etkilemeye teşebbüs hareketlerinde kasıtlı bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılacaktır.”