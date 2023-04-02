"DENİZ YÜZEYİ SICAKLIKLARI 2021 YILINA BENZER ŞEKİLDE İLERLİYOR, 4 DERECE DAHA SICAK"
Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde 2021 yılında yaşanan müsilajdan ders çıkarılmadığını belirterek, " Bu felaketi yaşadık ve çok korktuk. Gözümüz, kulağımız, hep Marmara Denizi'nde oldu. 2021 yılının Ağustos ayından itibaren yüzeyden müsilaj kaybolunca da birden rahatladık. Yaşasın kurtulduk, diye düşündük. Acaba kurtulduk mu? Üzgünüm. Kurtulmadık çünkü müsilaj bir sonuç. Marmara Denizi'ni kirletiyoruz. Şu anda Marmara Denizi'nde denizin kirlilik yükünde hiçbir fark yok. 2021 yılı öncesinde denize ne kadar kirlettiysek aynı şekilde kirletmeye devam ediyoruz. Deniz yüzeyi sıcaklıklarındaki durum ne? Deniz yüzeyi sıcaklıkları 2021 yılına benzer şekilde ilerliyor. Geçen yıl 24 Mart'ta yaptığım dalışta deniz suyu sıcaklığı yüzeyde 7 santigrat dereceydi, bu sene 22 Mart'ta deniz suyu yüzey sıcaklığı 11 santigrat derece olarak ölçüldü. 4 derece geçen yıla göre daha sıcak durumda. Deniz yüzeyi sıcaklıkları da artmaya devam ediyor çünkü bu yıl bütün dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de korkunç bir kuraklık yaşıyoruz" dedi.