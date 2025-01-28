TEB çalışma saatleri 2025: TEB saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve öğle arası kaçta?

Türk Ekonomi Bankası, 2025 yılı itibarıyla çalışma saatlerini yeniden güncelleyerek sunmuştur. Bu noktada birçok kişi, yeni yılda şubelerin kaçtan kaça açıldığını sorgulamaya başlamıştır. Ticari ve bireysel faaliyetler için bankaya başvuran müşteriler, internet üzerinde bu sorunun cevaplarını arar. Peki TEB kaça kadar açık?

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

REKLAM advertisement1

TEB çalışma saatleri 2025 güncel bilgisini öğrenmek üzere bu paragrafın devamını okuyabilirsiniz. Kocaeli Halk Bankası ismiyle 1927 senesinde kurulmuş Türk Ekonomi Bankası, 1982’ye kadar ilk ismini kullanmıştır. Daha sonra Türkiye Ekonomi Bankası ismini alır ve günümüzde de bu isimle bilinmektedir. TEB mesai saatleri, şubeden şubeye çeşitli çalışma saatlerine sahip olsa da genel olarak şu saatlerde açıktır;

REKLAM

• Pazartesi: 09:00 - 17:00

• Salı: 09:00 - 17:00

• Çarşamba: 09:00 - 17:00

• Perşembe: 09:00 - 17:00

• Cuma: 09:00 - 17:00

• Cumartesi ve Pazar: Kapalı

TEB KAÇTA AÇILIYOR?

Peki TEB kaçta açılıyor? Hafta içi her gün sabah 09.00 ile birlikte kapılarını müşterilerine açar. Genel olarak sabah saatlerinde çok fazla insan olmadığı için işlemler daha hızlı olabilir. Ancak öğle tatili yaklaştıkça sırada bekleyen müşteri sayısı da artar. Bu sebeple size en yakın şubeye mümkün olduğunca erken gelmenizde fayda vardır.

TEB KAÇTA KAPANIYOR?

Sabah 09.00 ile birlikte mesaiye başlayan TEB kaçta kapanıyor? Öğle tatilinden mesai bitimine kadar kesintisiz çalışan banka şubeleri, saat 17.00 itibarıyla kapılarını kapatır. Saat 17.00 olmadan güvenlik personelleri, içeriye müşteri alımını durdurabilir. Bu nedenle bankada yüz yüze işlem gerçekleştirmek için acele etmenizde fayda vardır. Bunun yanı sıra bankanın en yoğun olduğu saatler, öğle arasında mesai bitimine kadar olan zamanlardır.

REKLAM

TEB ÖĞLE ARASI SAATİ

TEB öğle arası saati banka müşterilerinin en çok merak ettiği konular arasındadır çünkü birçok kişi, şubede gerçekleştirdiği işlemin aksamamasını ister. Öğle arası saatlerinde banka personelleri bir saat boyunca çalışmaya ara verir. Bu saat ise çoğunlukla 12.30 ile 13.30 arasıdır. Bu noktada "TEB öğle arası hizmet veriyor mu?" sorusuna "hayır" olarak cevap verilebilir. İşlemlerinizin aksamamasını istiyorsanız banka şubesine öğle arası tatilinden önce ya da sonra gelmeyi tercih edebilirsiniz.

TEB CUMARTESİ AÇIK MI? Peki TEB cumartesi açık mı? Hafta sonları, banka şubelerinin çoğunlukla kapalı olduğu zamanlardır. Cumartesi ve pazar günleri şubelerden yüz yüze hizmet almak mümkün olmaz. Ancak TEB bankasına ait ATM'ler kullanılarak çeşitli işlemler gerçekleştirilebilir. Aynı şekilde online bankacılık hizmetleri de kullanılabilir. Ek olarak TEB bankasına ait müşteri hizmetleri numarası aranarak doğrudan hizmet alınabilir. Ancak buralardan çözülemeyecek sorunlar için bankanın hizmet verdiği hafta içi günlerinin beklenmesi gerekir. REKLAM TEB BANKA ŞUBELERİNDE VERİLEN HİZMETLER • Mevduat hizmetleri • Fatura ödemeleri • Döviz yatırımları • Vadeli ve vadesiz hesap kurma • Kart talebi • Müşteri olma talebi • Kredi kartı yapılandırma işlemleri • Borç ödeme işlemleri • Konut, işletme, ihtiyaç ve evlilik gibi kredi talepleri • Emeklilik ve sigorta hizmetleri • Kişisel ve ticari kasa kiralama uygulamaları • Birikim danışmanlığı • Yatırım danışmanlığı • Altın ve diğer değerli metallerin yatırımı TEB BANKASI HAKKINDA BİLGİLER Asıl adıyla Türkiye Ekonomi Bankası olarak anılan TEB, ülkenin köklü bankalarından biridir ve özel bir kuruluştur. Bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetleri sunan banka, müşterilerine çeşitli finansal ihtiyaçlarına yanıt verir. Özellikle dijital bankacılık yenilikçi hizmetleriyle öne çıkan TEB, şu özelliklere sahiptir; • 1927’de kurulmuştur. • İlk ismi Kocaeli Halk Bankası’dır ve1982’ye kadar bu ismi kullanmıştır. • 1982 yılı ile birlikte ismi Türkiye Ekonomi Bankası olur. • Günümüzde İstanbul merkezlidir. • Ülkemizdeki ilk özel bankalar arasındadır. Geniş şube ve ATM ağına sahip olan TEB, hizmetleri ile kullanıcılarının yüzünü güldürür. Birçok TEB müşterisi vardır ve her gün çeşitli finansal ihtiyaçları için şubelere başvurur.

ÖNERİLEN VİDEO