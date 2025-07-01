Haziran ayı enflasyon verileri için gözler TÜİK'e çevrildi. Haziran verilerinin açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı netleşecek, bu sayede emekli ve memur maaş zam oranı da belli olacak. Rakamlar açıklanmadan önce TCMB ve AA Finans ekonomistleri tarafından beklenti anketi yayınlandı. TCMB Haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,61 olarak, AA Finans ise yüzde 1,53 olarak tahmin ettiklerini açıkladı. İşte, 2025 Haziran enflasyon beklenti anketlerinin sonuçları...