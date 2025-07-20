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        Haberler Bilgi Gündem TCMB FAİZ TOPLANTISI TARİHİ TEMMUZ 2025 | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi, sabit mi kalacak?

        TCMB faiz toplantısı tarihi Temmuz 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı faiz toplantısı için bekleyiş başladı. Para Politikası Kurulu (PPK) takvimine göre, temmuz ayında gerçekleşecek TCMB faiz toplantısı tarihi belli oldu. Hatırlanacağı gibi haziran ayı son faiz toplantısında Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 46'da tuttu. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 Temmuz TCMB faiz toplantısı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2025 - 16:33 Güncelleme: 20.07.2025 - 16:33
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        • 1

          Temmuz ayı Merkez Bankası faiz toplantısı için geri sayım sürüyor. Fatih Karahan başkanlığında toplanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, gerçekleşecek olan toplantının ardından temmuz ayı faiz kararını yapılan açıklama ile kamuoyuna duyuracak. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi, sabit mi kalacak?" İşte detaylar...

        • 2

          MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

          TCMB Temmuz faiz kararını 24 Temmuz tarihinde açıklayacak.

        • 3

          2025 HAZİRAN TCMB FAİZ KARARI NE OLDU?

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizinin yüzde 46'da sabit tutulmasına karar verdi. TCMB'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46'da sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi. Kurul'un ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'te sabit tuttuğu kaydedildi.

        • 4

          TCMB HAZİRAN AYI FİYAT GELİŞMELERİ RAPORUNU YAYIMLADI

          TCMB, Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı.

          Rapora göre yıllık enflasyon, gıda ve hizmet gruplarında gerilerken diğer ana gruplarda yükseliş kaydetti. Aylık bazda hizmet ve enerji grupları fiyat artışlarıyla öne çıkarken, gıda fiyatları sınırlı bir oranda geriledi. İşlenmemiş gıda fiyatları sebze öncülüğünde düşüş gösterirken, işlenmiş gıdada aylık fiyat artışı yavaşladı.

          Öte yandan, taze meyve ve sebze fiyatlarındaki düşüşün mevsim normallerinin altında kalması, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki gerilemeyi sınırladı. Enerji grubunda son dönem jeopolitik gelişmelerin etkileri hissedilirken, küresel gelişmeleri takiben güçlenen akaryakıtın yanı sıra şebeke suyu grup aylık fiyat artışını sürükleyen kalemler oldu.

          Hizmet grubunda aylık enflasyon güçlenirken, bu dönemde bayram ve akaryakıt fiyatları etkisiyle yükselen ulaştırma hizmetlerinin yanı sıra eğitim ve kira alt kalemleri öne çıktı.

          Temel mallarda ise aylık enflasyon zayıflamaya devam etti.

          Kur geçişkenliği yüksek olan dayanıklı tüketim mallarında beyaz eşya dışındaki kalemlerde nispeten sınırlı bir artış gözlendi.

          Üretici enflasyonu son dönemdeki jeopolitik gelişmelerden olumsuz yönde etkilendi. Aylık üretici enflasyonunun enerji kalemleri öncülüğünde görece yüksek bir artış göstermesi neticesinde, yıllık üretici enflasyonu 1,32 puan artışla yüzde 24,45 oldu.

          Bu görünüm altında, haziran ayında gerek dışlamaya gerekse de dağılıma dayalı ana eğilim göstergelerinin bir önceki aya kıyasla belirgin bir değişiklik sergilemediği gözlendi.

        • 5

          MERKEZ BANKASI 2025 TOPLANTI TAKVİMİ

          24 Temmuz 2025

          11 Eylül 2025

          23 Ekim 2025

          11 Aralık 2025

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