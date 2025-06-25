Şimşek, reel sektör ve piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinde de düşüşün devam ettiği bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Hane halkı ile piyasa beklentileri arasındaki farkın yaklaşık 6 yılın en düşük seviyesine inmesi, enflasyon ataletinin kırılması açısından önemli bir gelişmedir. Beklentilerdeki bu iyileşme uyguladığımız programın etkili ve kararlı adımlarla hedefine doğru ilerlediğini gösteriyor. Jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla petrol fiyatları geriliyor. Enflasyondaki düşüşün devam etmesiyle yurt içi finansal koşullar reel sektör için daha destekleyici hale gelecektir."