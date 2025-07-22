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        Haberler Gündem TBMM'nin tatile girmesi kararı Resmi Gazete'de

        TBMM'nin tatile girmesi kararı Resmi Gazete'de

        TBMM'nin 1 Ekim'e kadar tatile girmesi, Meclis'teki bazı komisyonların tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışmasını içeren kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 01:15 Güncelleme: 22.07.2025 - 01:15
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        TBMM'nin tatile girmesi kararı Resmi Gazete'de
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        TBMM'nin, 21 Temmuz Pazartesi gününden itibaren 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurul'un 20 Temmuz tarihli 113'üncü birleşiminde karar verildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        BAZI KOMİSYONLAR TATİLDE VE ARA VERMEDE ÇALIŞACAK

        TBMM'deki bazı komisyonların tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışmasını içeren kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Dijital Mecralar Komisyonu'nun TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilmesi kararlaştırıldı.

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        #TBMM kararı
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