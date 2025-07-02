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        Haberler Gündem TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, KKTC Cumhuriyet Meclisi heyetiyle görüştü

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, KKTC Cumhuriyet Meclisi heyetiyle görüştü

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk ve beraberindeki heyetle görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 17:58 Güncelleme: 02.07.2025 - 17:58
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        KKTC Cumhuriyet Meclisi Heyeti ile Görüştü
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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Mecliste gerçekleşen görüşmede, haklı Kıbrıs davasını her zaman tanıtmaya devam edeceklerini ve bunu bir sorumluluk olarak gördüklerini söyledi.

        Kıbrıs'ın milli meseleleri olduğunu ve her zamankinden daha kritik ve önemli hale geldiğini belirten Akar, bu mesele çerçevesinde her zaman Kıbrıslı kardeşlerinin yanında olduklarını ifade etti.

        Akar, Kıbrıs'ın güvenlik ve savunma meselesine paralel olarak devam eden kalkınma meselesinin de çok önem arz ettiğine işaret ederek, bunun için gereken her şeyi yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

        Kıbrıs vatandaşlarına yönelik izolasyonun büyük bir haksızlık olduğunu dile getiren Akar, "Bunun bir an önce düzenlenmesi için her platformda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Takdir edersiniz ki, bu uzun soluklu bir iş. Biz Kıbrıslıyız, Kıbrıslı olmaya devam edeceğiz. Buna kimsenin şüphesi olmasın. 1974 Barış Harekatından sonra, barış sadece Kıbrıslı Türklere değil, Kıbrıs'taki herkese geldi. Bunun kıymetini bilmeleri lazım." diye konuştu.

        KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Öztürk ise Türkiye'nin, Kıbrıs Türklerinin haklarının korunması ve adil bir çözüm bulunması için her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

        Kıbrıs Barış Harekatının önemine dikkati çeken Öztürk, "1974 Harekatı, sadece Kuzey Kıbrıs'a değil, Güney Kıbrıs'a da barış getirdi. Onun için çok önemli. Savunma, bu anlamda daha da önem kazandı. Biz savaş istemiyoruz. O gücü, birlikteliği göstermek, Dünyada biriz, birimize sataşırsanız birlikteyiz imajı vermek çok önemli. Onun için sık sık bu tür temaslarda bulunmak benim için çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

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        #Hulusi Akar
        #haberler
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