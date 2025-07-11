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        Haberler Gündem Politika TBMM Başkanvekili Celal Adan: Türk milleti prangalarından kurtulmaktadır | Son dakika haberleri

        TBMM Başkanvekili Celal Adan: Türk milleti prangalarından kurtulmaktadır

        TBMM Başkanvekili Celal Adan, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili olarak sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede "Türk milleti prangalarından kurtulmaktadır" ifadelerine yer verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 21:15 Güncelleme: 11.07.2025 - 21:15
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        'Türk milleti prangalarından kurtulmaktadır'
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        Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan TBMM Başkanvekili Celal Adan şu değerlendirmede bulundu:

        "Türk milleti prangalarından kurtulmaktadır. Cumhur İttifakı'nın çelikten iradesi; Türkiye Yüzyılı'nı adım adım inşa etmektedir. İstikbâl, istiklâl, istikrar mücadelemizin öncüleri Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; tarihe not düşmüştür."

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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