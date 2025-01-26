TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Miraç Kandili mesajı

Kurtulmuş, Miraç Kandili mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Miraç, maddeden manaya, dünyeviden uhreviye, kederden sevince, yeisten umuda uzanan bir yolculuktur, arınma ve Rabb'imize yaklaşma vesilesidir. Miraç Gecemizin, aziz milletimize ve İslam alemine şefaat, mağfiret, huzur, barış ve esenlik getirmesini diliyorum. Gecemiz hayır, dualarımız makbul olsun."

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