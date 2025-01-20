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        Haberler Dünya Tayvan'da 6.4 büyüklüğünde deprem | Dış Haberler

        Tayvan'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Tayvan'ın güneyinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Görgü tanıkları Tayvan'ın başkenti Taipei'de binaların sallandığını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 19:41 Güncelleme: 20.01.2025 - 19:57
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        Tayvan'da 6.4 büyüklüğünde deprem
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        Tayvan'ın güneyinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Görgü tanıkları Tayvan'ın başkenti Taipei'de binalar sallandığını belirtirken yetkili makamlar depremin 9 kilometre derinlikte gerçekleştiğini raporladı.

        Tayvan'da bazı fabrikalarda ve tesislerde insanların dışarı çıkarıldığı bildirildi.

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