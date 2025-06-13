Taylor Swift, sürekli evine gidip gelen tacizci için uzaklaştırma talep etti

Taylor Swift, Los Angeles'taki evine neredeyse bir yıldır gidip - gelen, kendisiyle ilişkisi olduğunu iddia eden 45 yaşındaki bir ısrarlı takipçiye karşı, mahkemeden uzaklaştırma kararı başvurusunda bulundu. Ünlü yıldız, Brian Jason Wagner adlı kişinin kendisini takip ederek tacizde bulunduğunu, bunun da kendisine duygusal sıkıntı yaşattığını söyledi.

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Taylor Swift'in açıklamasına göre, Brian Jason Wagner ilk olarak Temmuz 2024'te evine gidip - gelmeye başladı. Her seferinde güvenlik ekibiyle karşı karşıya gelen tacizci için Swift; "Bu ziyaretlerden birinde silah olarak kullanılabilecek bir cam şişe taşıyordu" dedi. Swift açıklamasında; "Bu ziyaretlerin her birinde, Wagner'in mülkümde yaşadığına (doğru değil), benimle ilişkisi olduğuna (doğru değil), oğlunun annesi olduğuma inandığına (doğru değil) ve beni şahsen görmesi gerektiğine dair çeşitli ifadelerde bulunduğu bildirildi. Bunların hiçbiri doğru değil ve gerçeklikten kopuk" diye yazdı.

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Taylor Swift'e göre; Brian Jason Wagner, geçen ay Los Angeles'taki evine iki kez giderek onu görmek istedi ve "Bir arkadaşını kontrol etmek için orada olduğunu" söyledi. Swift'in ekibi o zaman sabıka kaydı kontrolü yaptı ve Wagner'in 2023'te ona olan hayranlığını yazdığı, onunla bir ilişkisi olduğunu iddia ettiği ve kişisel hayatına karıştığıyla ilgili başka iddialarda bulunduğu uzun mektuplar göndermeye başladığında hapse girdiğini öğrendi.

Taylor Swift'in güvenlik ekibinden bir kişi, Brian Jason Wagner'in hapisteyken ünlü şarkıcıya yüzlerce iletişim girişiminde bulunduğunu ve bunun üzerine kendisinin bir tehdit olduğunu kabul eden bir güvenlik uyarısı oluşturduklarını söyledi. "Wagner, ayrıca personelime benzer şekilde endişe verici ve tehdit edici dil içeren yüzlerce e-posta gönderdi ikametgahımdaki postaları onun dikkatine çekmeye çalıştı" diyen Taylor Swift; "Ehliyetindeki adresi Los Angeles'taki evim olarak değiştirmek için motorlu taşıtlar dairesine yalan söyledi" diye yazdı. Swift'in ekibi, Wagner'in sanatçının adresinin yazılı olduğu ehliyetinin evine gönderilmesiyle bu son hileyi öğrendi. Taylor Swift, mahkeme dosyasında, Brian Jason Wagner ile hiç tanışmadığını, konuşmadığını ve ona adresini vermediğini açıkça belirtti. Ayrıca son haftalarda Wagner'den gelen e-postaların arttığını da söyledi. "Wagner'in ikamet ettiğim yeri belirlemesi ve mülkü birkaç kez ziyaret etmesi, ayrılmayı reddetmesi ve erişim ihtiyacı olduğunu öne sürmesi, benim ve ailemin güvenliğinden endişe duymama neden oluyor" diyen Swift; "Son haftalarda hem bu yakın zamandaki ziyaretlerin hem de Wagner'in benim hakkımda çalışanlarımla kurduğu uygunsuz ve tehditkar iletişimlerin artması, her an zarar görme korkusu yaratıyor" ifadesini kullandı.

Taylor Swift'in uzaklaştırma talebiyle ilgili resmi duruşma 30 Haziran'da yapılacak. Ancak o tarihe kadar şarkıcıya; kendisi, evi, arabası ve iş yeri için Wagner'a karşı geçici uzaklaştırma kararı verildi. Bu, Taylor Swift'in ısrarlı takipçiyle ilgili yaşadığı ilk sorun değil. Ünlü şarkıcının başına daha önce de benzer olaylar geldi. 2024'te bir kişi, birkaç ay içinde New York'taki evini yaklaşık 30 kez ziyaret ettikten sonra takip ve tacizle suçlanmıştı. İki yıl önce, bir başkası, binaya zorla girmeye çalışmadan önce sarhoş bir şekilde arabasını şarkıcının New York'taki dairesine çarpmakla suçlanmıştı. 2019'da Taylor Swift'in Rhode Island'daki evinin yakınında, 30'dan fazla kilit açma aleti ve diğer hırsızlık araçları içeren bir sırt çantası taşıyan biri tutuklanmıştı. Tacizci, polise, Swift'i ziyaret etmeyi umduğunu söylemişti.