Taylor Swift, müzik haklarını geri kazanmasını Selena Gomez ile kutladı

Taylor Swift ile Selena Gomez, önceki akşam New York'ta baş başa kutlama yaptı. İkili, Swift'in müzik arşivini geri satın alarak büyük bir zafer kazanmasının ardından, Manhattan'daki bir restoranda akşam yemeğinin tadını çıkardı.

Uzun zamandır yakın arkadaş olan ikili, şık restorandaki kutlamanın ardından mekân çıkışında görüntülendiklerinde neşeli görünüyorlardı.

REKLAM advertisement1

Müzik yatırımcısı Scooter Braun, 2019'da Taylor Swift'in izni olmadan Big Machine Label Group'tan orijinal müzik kayıtlarını satın aldıktan sonra, Taylor Swift'in müzik arşivini geri alması 6 yıl sürdü. Bir yıl sonra Braun, kataloğu Shamrock Capital'e sattı, Shamrock Capital ise yakın zamanda müzik arşivini Swift'e geri sattı. Swift, ilk altı albümünün master kayıtlarını satın almasıyla birlikte, kariyerindeki tüm kataloğun kontrolünü ilk kez elinde tutmaya başladı.

REKLAM

"ÇOK GURURLUYUM"

Taylor Swift, haberi duyururken, hayranlarına yazdığı bir mektupta şu ifadeleri kullandı: Bu gerçekleşebilir diye düşünmeyi neredeyse bırakmıştım. Çünkü 20 yıl boyunca hep bir şeyler vaat edilip geri çekildi. Tüm bunlar geçmişte kaldı. Hayatım boyunca yaptığım tüm müzik artık bana ait.

Taylor Swift'in sosyal medyada güzel haberi duyurmasının ardından Selena Gomez, Instagram'dan; "Çok gururluyum!" yazarak arkadaşına seslendi.