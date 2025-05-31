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        Haberler Magazin Taylor Swift, meslektaşlarına yol gösterdi

        Taylor Swift, meslektaşlarına yol gösterdi

        Taylor Swift, müzik kariyerinde tarihi bir dönüm noktasına ulaşarak ilk altı albümünün master kayıtlarını geri aldı. Swift, böylelikle meslektaşlarına hakları adına yol gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 19:14 Güncelleme: 31.05.2025 - 19:39
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        ABD'li ünlü şarkıcı, Taylor Swift, meslektaşlarına emsal teşkil bir girişimde bulundu. Swift, müzik kariyerinde tarihi bir dönüm noktasına ulaşarak ilk altı albümünün master kayıtlarını geri aldı.

        Taylor Swift, böylece tüm kataloğunun hak sahibi oldu. Bu başarı, hem kişisel hem sektörel düzeyde bir zafere hem kadın müzisyenler için ilham verici bir örnek oldu. Swift, hayranlarına yazdığı bir mektupta, konuyla ilgili olarak şunları söyledi; "Bu gerçekleşebilir diye düşünmeyi neredeyse bırakmıştım. Çünkü 20 yıl boyunca hep bir şeyler vaat edilip geri çekildi. Tüm bunlar geçmişte kaldı. Hayatım boyunca yaptığım tüm müzik… artık bana ait.”

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        Taylor Swift, bu haklarını ilk kez 2019’da, ilk plak şirketi Big Machine bu kayıtları menajer ve müzik yöneticisi Scooter Braun’a sattığında kaybetmişti. Swift, Braun’a yapılan satışı; “En kötü senaryo” olarak tanımlamış ve eserlerini doğrudan satın alma şansının kendisine tanınmadığını, bunun yerine her yeni albüm karşılığında yalnızca bir eski albümünü "kazanma" teklifinin yapıldığını söylemişti.

        Scooter Braun, bir dönem Kanye West’in de menajerliğini yapmıştı. West, 2009’daki VMA ödül töreninde Swift’in teşekkür konuşmasını yarıda kesmesinden sonra yıllarca onu hedef almıştı. Braun, Kasım 2020’de master kayıtları yaklaşık 300 milyon dolar karşılığında özel yatırım firması Shamrock Capital’a sattı.

        Taylor Swift, hayranlarına yazdığı mektupta, hayranlar arasında kısaca çok satan Reputation albümüne de değindi; “Evet, evet… Reputation ne olacak diye soruyorsunuz. Tam şeffaflıkla söyleyeyim: Henüz dörtte birini bile yeniden kaydetmedim. Reputation hayatımdaki çok belirli bir döneme ait bir albümdü. Onu yeniden yaratmaya çalıştığımda hep bir duvarla karşılaştım.”

        Reputation albümü, Taylor Swift’in yakın zamanda; “Bir kadının, bütün bir toplum tarafından kandırılmaya çalışılmasına karşı yaşadığı gotik-punk öfke anı” olarak tanımladığı bir albümdü.

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        Taylor Swift, Reputation'u neden yeniden kaydetmediğini şu sözlerle açıkladı; “Tüm o başkaldırı, anlaşılma arzusu, kasıtlı biçimde yanlış anlaşılma hissi, umutsuz umut, utançtan doğan yaramazlık... Açık olmak gerekirse, ilk altı albüm içinde yeniden yapıldığında geliştirilemeyeceğini düşündüğüm tek albüm buydu. Ne müzik, ne fotoğraflar, ne de videolar açısından. Bu yüzden hep erteledim.”

        Taylor Swift, Reputation albümünün orijinal kayıtlarında yer almayan From the Vault şarkılarını da hayranlarının ilgisine göre yayınlayabileceğini belirtti; “İlgileniyorsanız, bu şarkıları da duyabilirsiniz.” Şarkıcı, ayrıca çıkış albümünü (Taylor Swift - 2006) de yeniden kaydettiğini doğruladı; “Yeni haliyle nasıl ses çıkardığını gerçekten çok sevdim. Bu iki albüm de zamanları geldiğinde yeniden gün yüzüne çıkabilirler ama bu kez bu, kaybedilmiş bir şeye özlem duymanın acısından doğmayacak. Artık sadece bir kutlama olacak.”

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        #Taylor Swift
        #ABD
        #Amerika

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