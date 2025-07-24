Taylor Swift'in kariyeri belgesel oluyor

Müzik sektörünün en çok kazanan kadın şarkıcısı Taylor Swift'in kariyeri belgesele konu oluyor. İki bölüm halinde yayınlanacak belgesel dizi, küresel hayran kitlesine sahip ABD'li şarkıcının pop yıldızlığından kültürel bir ikona, yüksek hayalleri olan hırslı bir gençten günümüzün en etkili ve en çok incelenen figürlerinden birine dönüşme yolculuğunu ele alacak. Belgesel, ana geliri müzik olan ilk milyarder şarkıcının 20 yıllık kariyerini derinlemesine inceleyecek.

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Gazeteciler, sektör uzmanları ve Taylor Swift hayranlarıyla röportajlara yer verilecek belgeselin yönetmeni Guy King, "Taylor Swift , 21'inci yüzyılda kadınlar ve gençler için eşsiz derecede güçlü bir ses. MySpace ve Tumblr'ın ilk günlerinden bu yana sosyal medyanın merceğinde olan Swift, yeni bir feminist dalganın ortasında olgunlaştı. Şöhretiyle birlikte, ustalıkla alt ettiği tartışmalar da beraberinde geldi. Onun hikâyesini anlatmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

'A Deadly American Marriage' adlı yapımın arkasında olan Sandpaper Films şirketinin çekeceği belgeselin yapımcılığını Jessica Brady, arşiv yapımcılığını ise Lina Caicedo üstleniyor.

Belgeselin yayın tarihi henüz açıklanmadı, ancak yıl sonuna doğru yayına hazır hale gelmesi bekleniyor.