Tayland telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Tayland'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?
Güneydoğu Asya'nın en renkli ve canlı ülkelerinden biri olan Tayland, birçok kişinin dikkatini çeker. Özellikle egzotik doğası, mistik tapınakları ve zengin mutfağıyla dünyadaki diğer ülkelerin beğenisini toplamıştır. Ülke, turizmin yanı sıra kültürel çeşitliliğiyle de dikkatleri üzerinde toplar. Ayrıca dijital alandaki gelişimi ve altyapısı sayesinde farklı yönleriyle de ilgi çekmiştir. Peki Tayland telefon kodu ne? Alan adı uzantısı ne? Plaka kodu kaç? Özellikleri neler? İşte bu soruların cevapları…
TAYLAND TELEFON KODU
Tayland telefon kodu uluslararası sistemde +66 olarak konumlandırılmıştır. Yurt dışından Tayland’daki bir numarayı aramak isteyenlerin bu numaradan destek alması gerekir. Yani aranacak telefon numarasının başına +66 ekleme zorunluluğu vardır. Çünkü bu kod, yurt dışından gelen aramaların sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Ülke içinde yapılan aramalarda ise bölgeye göre değişen alan kodları mevcuttur, yani bu kodun kullanılmasına gerek yoktur. Mobil hatlar genellikle 08 veya 09 ile başlar. Bunun yanı sıra Tayland’da iletişim altyapısı da oldukça gelişmiştir.
TAYLAND PARA BİRİMİ
Tayland para birimi resmi kaynaklarda Tayland Bahtı (THB) olarak geçmiştir. İşte ilgili konudaki bazı özellikler;
TAYLAND PLAKA KODU
Tayland plaka kodu Tay dili karakterleri ve Latin alfabesi ile oluşturulmuş bir sistemle düzenlenir. Bu ülkede sabit bir araç plakası yoktur. Belirlenen özel sisteme göre plakalardaki renkler, aracın türüne göre değişiklik gösterir. Özel araçlar için beyaz zemin üzerine siyah yazı kullanılması uygun görülmüştür. Ticari araçlar için ise plakalarının zemini sarıdır. Diplomatik araçlar ve hükümet araçları ise daha farklı plaka renkleri kullanılır. Bunun yanı sıra Tayland’da plakalarda ilin ismi de yer alır.
TAYLAND HANGi ALAN ADI UZANTISI?
Bu noktada akıllara “Tayland hangi alan adı uzantısı?” sorusu gelmiş olabilir. Bu ülkeye ait olan resmi internet uzantısı, ülkedeki bireyler, kamu kuruluşları ve şirketler tarafından sıkça kullanılır. Söz konusu ülkeye merkezli web sitelerinde “.co.th”, “.ac.th” gibi özel sektör ve akademik kurumlara özgü varyasyonlar da sıkça göze çarpar. İlgili ülkede dijitalleşme hızla artmaktadır ve bu da dünyanın ilgisini çeker. Ülkede yer alan birçok kurum ve girişim ".th" uzantısıyla dijital dünyada varlığını göstermiştir.
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