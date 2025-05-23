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        Haberler Gündem Güncel Tavşanlı'da "fide" izdihamı | Son dakika haberleri

        Tavşanlı'da fide dağıtımında izdiham yaşandı

        Kütahya'nın Tavşanlı Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen ücretsiz fide dağıtımı sırasında izdiham yaşandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 11:33 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:33
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        Tavşanlı'da "fide" izdihamı
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        Kütahya'nın Tavşanlı Belediyesi'nin düzenlediği fide dağıtımına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

        Çeşitli sebze ve çiçek fidelerinin dağıtıldığı etkinlikte, vatandaşlar ücretsiz fidelerden alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Meydanda oluşan yoğunluk zaman zaman izdihama yol açtı.

        Belediye personeli, izdihamı kontrol altına almakta zorlanırken, bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi yaşadı.

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        Dağıtım sırasında yaşanan karmaşa nedeniyle bazı fideler zarar gördü. Olay yerinde zabıta ekipleri de kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

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        Yaşanan izdihama rağmen, birçok vatandaş dağıtımdan memnun ayrıldı. İzdihamın ardından meydan yavaş yavaş boşalırken, belediye personeli de temizlik çalışması başlattı.

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        #yerel haberler
        #kütahya haberleri
        #Tavşanlı
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