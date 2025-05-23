Tavşanlı'da "fide" izdihamı

Tavşanlı'da fide dağıtımında izdiham yaşandı
Kütahya'nın Tavşanlı Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen ücretsiz fide dağıtımı sırasında izdiham yaşandı
Kütahya'nın Tavşanlı Belediyesi'nin düzenlediği fide dağıtımına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Çeşitli sebze ve çiçek fidelerinin dağıtıldığı etkinlikte, vatandaşlar ücretsiz fidelerden alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Meydanda oluşan yoğunluk zaman zaman izdihama yol açtı.
Belediye personeli, izdihamı kontrol altına almakta zorlanırken, bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi yaşadı..png
Dağıtım sırasında yaşanan karmaşa nedeniyle bazı fideler zarar gördü. Olay yerinde zabıta ekipleri de kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı..png
Yaşanan izdihama rağmen, birçok vatandaş dağıtımdan memnun ayrıldı. İzdihamın ardından meydan yavaş yavaş boşalırken, belediye personeli de temizlik çalışması başlattı..png