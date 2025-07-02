Tavşanlı'da balık ölümleri tedirgin etti
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde taşkın koruma su kanalı içerisinde görülen balık ölümleri bölge halkını ve yetkilileri tedirgin etti
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşanan balık ölümleri bölge halkını ve yetkilileri tedirgin etti..png
Ada Mahallesi'nde taşkın koruma su kanalı içerisinde ölü balıkları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Güleç ve Ada Mahallesi Muhtarı Halil Oral olay yerine gelerek incelemede bulundu.
Bölgeye sevk edilen Tavşanlı Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, kanaldan su numuneleri alarak detaylı analiz için laboratuvara gönderdi..png
Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, hayatta kalan balıkların zarar görmesini engellemek amacıyla harekete geçti..png
Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, oksijen oranının artırılması için kanala su takviyesi yaptı..png .png